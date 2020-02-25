В Японии умер четвертый пассажир Diamond Princess

Всего заражение коронавирусом зафиксировали у 691 пассажира круизного корабля, который более двух недель находится на карантине.

Лайнер Diamond Princess на карантине в порту Иокогамы

В японской больнице скончался четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, у которого был обнаружен коронавирус. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщила телеканал NHK World.

Отмечается, что умершему было более 80 лет.

Общее число заразившихся на территории Японии достигло 851 человек. Большинство из них - 691 человек - пассажиры и экипаж круизного лайнера, который более двух недель находится на карантине в порту Иокогамы.

Как сообщал Корреспондент.net, случаи заражения COVID-19 выявлены в 34 странах.

По последним данным, в Китае от коронавируса скончались 2663 человека, выздоровели 27,2 тысячи, общее число заразившихся превысило 77,6 тысячи.

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