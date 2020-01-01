В Перу 80 человек пострадали при столкновении двух автобусов
На юге Перу в департаменте Арекипа 12 человек погибли и 68 получили ранения при столкновении двух междугородних автобусов. Об этом сообщило местное издание Version Final в понедельник, 24 февраля.
По данным управления здравоохранения департамента Арекипа, примерно в 14:00 по местному времени два пассажирских автобуса столкнулись на южном участке Панамериканского шоссе.
В результате лобового столкновения автобусы перевернулись. 10 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице от полученных ранений.
Предполагается, что причиной аварии стало превышение скорости водителями автобусов.
Ранее в американском штате Калифорния перевернулся рейсовый автобус. В результате инцидента три человека скончались на месте аварии, 18 были госпитализированы.
Также сообщалось, что в Житомирской области автобус столкнулся с электроопорой. В результате инцидента погиб водитель транспортного средства.
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