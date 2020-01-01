Во Вьетнаме вылечили всех заразившихся коронавирусом

Во Вьетнаме не было зарегистрировано новых заражений с 13 февраля. Распространение коронавируса удалось взять под контроль.

Во Вьетнаме все 16 человек, инфицированных коронавирусом CОVID-19 и находившихся в инфекционных отделениях больниц, полностью выздоровели. Об этом сообщает VNExpress со ссылкой на министерство здравоохранения страны во вторник, 25 февраля.

По данным ведомства, во Вьетнаме не было зарегистрировано новых заражений с 13 февраля и распространение коронавируса удалось взять под контроль.

Одной из двух последних пациентов, выписанных в понедельник и вторник, стала трехмесячная девочка из провинции Виньфук, заразившаяся от своей бабушки, которая контактировала с одним из восьми вьетнамских специалистов, вернувшихся 17 января из командировки в китайский Ухань, где они находились на практике с ноября прошлого года.

Все время лечения мать девочки находилась вместе с ней в инфекционном отделении больницы, однако она постоянно носила медицинскую маску и не кормила ребенка грудью, сцеживая молоко в бутылочки. На момент выписки у ребенка дважды подтвердился отрицательный анализ на коронавирус, а мать ребенка не заразилась.

В провинции Виньфук после возвращения восьми ее жителей с трехмесячной практики в Ухане (практика длилась с ноября по январь) вирусом заразились сразу 11 человек, включая большинство вернувшихся. В настоящее время все они здоровы.

Накануне сообщалось, что во Франции вылечили всех заразившихся COVID-19. В стране, по данным ВОЗ, было зарегистрировано 12 больных коронавирусом, один из которых умер.

По последним данным в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77658 человек, 2663 человека скончались.

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