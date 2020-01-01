Ученые назвали детали вакцинации от коронавируса

В Китае разрабатывают пероральную вакцину от коронавируса. Для ее изготовления использовались пекарские дрожжи.

В Китае ученые Тяньцзиньского университета сообщили о разработке потенциальной пероральной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает газета Хуаньцю шибао.

Для изготовления вакцины в качестве основы использовались пекарские дрожжи (лат. Saccharomyces cerevisiae), а S-белок (Spike-белок) нового коронавируса.

В частности, ученые установили протективный антиген RBD-FP для матричных белков коронавируса (спайк-белков), которые играют ключевую роль в проникновении возбудителя в клетки организма и его воспроизведении внутри них.

По этой причине действие вакцины основывается на стимулировании выработки естественных антител в организме. Вакцина активизирует иммунные процессы, в том числе в слизистой организма, что делает его естественную защиту подготовленной к противодействию инфицированию коронавирусом.

Как отметил профессор Хуан Цзиньхай, вакцину можно принимать в таблетках как инфицированным для борьбы с коронавирусом, так и здоровым людям в профилактических целях. Он также подчеркнул, что процесс тестирования вакцины, начало производства и ее поступление на рынок займет много времени. Сам он уже принял четыре порции вакцины и не зафиксировал никаких побочных эффектов.

Накануне посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о наличии вакцины против коронавируса. По его словам, в Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но еще нужны дальнейшие проверки и доработки.

Названы сроки тестирования на людях вакцин против коронавируса

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