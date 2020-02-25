Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Антарктиде снег стал малиновым

Комментариев: 1
Украинские полярники поделились снимками, на которых видно, что снежный покров в Антарктиде приобрел малиновый цвет. Ученые назвали причину этого явления.
"Виноваты" водоросли
"Виноваты" водоросли
Facebook/Міністерство освіти і науки України

Снег рядом с украинской антарктической станцией Академик Вернадский приобрел малиновый цвет. Ученые объяснили причину необычного окраса снежного покрова. Соответствующее разъяснение появилось на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.

"Интересный окрас снега дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis", - говорится в сообщении в соцсети.

Полярник добавили, что водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снежном покрове на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде лето), споры начинают прорастать.

В ведомстве отметили, что такое явление можно наблюдать не только в Антарктиде, но и, например, в Альпах.

Комментаторы поблагодарили ученых за разъяснение, но отметили, что снег на некоторых кадрах выглядит жутко.

"Такое впечатление, что там какая-то бойня была", "Похоже на место преступления", - написали пользователи.

Cмотрите фотогалерею: В Антарктиде снег стал малиновым

Ранее сообщалось, что в Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру.

Также напомним, что крупнейший за последние 50 лет айсберг откололся от Антарктиды. Огромный кусок льда весит около 315 миллиардов тонн, а его площадь составляет 1636 квадратных километров.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ученые, Антарктида, снег, цвет, водоросль, станция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Вереснь    25.02.2020, 10:58
Оценка:  0
Вереснь
Температура там одинакова,но почему вокруг станции? И почему нет вокруг других иноземных станций?))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь