Украинские полярники поделились снимками, на которых видно, что снежный покров в Антарктиде приобрел малиновый цвет. Ученые назвали причину этого явления.

Снег рядом с украинской антарктической станцией Академик Вернадский приобрел малиновый цвет. Ученые объяснили причину необычного окраса снежного покрова. Соответствующее разъяснение появилось на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.

"Интересный окрас снега дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis", - говорится в сообщении в соцсети.

Полярник добавили, что водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снежном покрове на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде лето), споры начинают прорастать.

В ведомстве отметили, что такое явление можно наблюдать не только в Антарктиде, но и, например, в Альпах.

Комментаторы поблагодарили ученых за разъяснение, но отметили, что снег на некоторых кадрах выглядит жутко.

"Такое впечатление, что там какая-то бойня была", "Похоже на место преступления", - написали пользователи.

Cмотрите фотогалерею: В Антарктиде снег стал малиновым

Ранее сообщалось, что в Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру.

Также напомним, что крупнейший за последние 50 лет айсберг откололся от Антарктиды. Огромный кусок льда весит около 315 миллиардов тонн, а его площадь составляет 1636 квадратных километров.



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