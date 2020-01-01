В Китае разработали еще одну вакцину от коронавируса

Как сообщается, специалисты Тяньцзиньского университета разработали вакцину, которую нужно принимать перорально. Ученые планируют как можно скорее доработать ее до клинических испытаний.

Действие вакцины основывается на стимулировании естественного иммунитета. В частности, благодаря этому препарату в организме должен образовываться антиген, который действует против спайк-белков коронавируса. Именно благодаря этим белкам вирус проникает в организм и начинает там размножаться. Новое средство активизирует иммунные процессы, в том числе в слизистой оболочке пациента, что готовит его естественную защиту к борьбе против коронавируса.

Как отметил руководитель работы, профессор Цзиньхай Хуан, вакцину можут принимать как уже инфицированные, так и здоровые люди – в профилактических целях.

При этом ученый подчеркнул, что тестирование вакцины, ее производство и поступление на рынок займет много времени. Безопасность препарата Хуан протестировал на себе и пока не зафиксировал никаких побочных эффектов.

Накануне стало известно, что в Китае разработали вакцину против коронавируса, которая показывает иммунитет.