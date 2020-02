В Индии во время беспорядков погибли семь человек, 150 ранены

В индийском Нью-Дели возобновились протесты из-за нового закона о гражданстве. Погибли семь человек, не менее 150 получили ранения, сообщает Reuters во вторник, 25 февраля.

Столкновения прошли между тысячами противников и сторонников нового законодательства. Полиция применяла слезоточивый глаз и дымовые гранаты, пытаясь разогнать бросающих камни митингующих.

Известно, что среди погибших есть один правоохранитель.

Митинги начались незадолго до прибытия в Нью-Дели президента США Дональда Трампа, который провел во вторник в этом городе встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По состоянию на утро вторника из-за массовых беспорядков остаются закрытыми некоторые школы и пять станций метро.

This isn't Syria. This is the capital of the world's largest democracy.#DelhiBurning#AmitShahMustResignpic.twitter.com/8BbgrvbT6k