В Индии во время беспорядков погибли семь человек, 150 ранены

Массовые протесты против нового закона о гражданстве ужесточились накануне визита президента США Дональда Трампа.

В индийском Нью-Дели возобновились протесты из-за нового закона о гражданстве. Погибли семь человек, не менее 150 получили ранения, сообщает Reuters во вторник, 25 февраля.

Столкновения прошли между тысячами противников и сторонников нового законодательства. Полиция применяла слезоточивый глаз и дымовые гранаты, пытаясь разогнать бросающих камни митингующих.

Известно, что среди погибших есть один правоохранитель.

Митинги начались незадолго до прибытия в Нью-Дели президента США Дональда Трампа, который провел во вторник в этом городе встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По состоянию на утро вторника из-за массовых беспорядков остаются закрытыми некоторые школы и пять станций метро.

Напомним, 12 декабря прошлого года в Индии вспыхнули протесты из-за вступивших в силу поправок к закону о гражданстве. Они предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш – если те столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетает часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку.

Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.

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