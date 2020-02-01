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Коронавирус: на Канарах изолировали отель с тысячей туристов

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Турист из Италии, у которого диагностировали коронавирус, проживал в гостинице на протяжении недели.
Отель H10 Costa Adeje Palace на карантине
Отель H10 Costa Adeje Palace на карантине
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В Испании поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace на острове Тенерифе (Канары) из-за туриста из Италии, у которого диагностировали коронавирус. Об этом сообщает местное издание Diario de Avisos во вторник, 25 февраля.

Отмечается, что постояльцам отеля H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе на юге Тенерифе запрещено покидать территорию отеля. Турист, у которого диагностировали коронавирус, проживал в гостинице с супругой на протяжении недели. Сейчас он помещен в университетскую больницу Nuestra Se~nora de Candelaria.

В самой Италии зарегистрировано уже более 200 случаев коронавируса, несколько городов с населением более 50 тысяч человек оказались на положении карантина.

Ранее сообщалось, что в Италии зафиксировано более 220 случаев заболевания коронавирусом, шесть человек умерли. Некоторые города полностью закрыты.

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Теги: вирусы, Италия, Испания, Вирус, туристы, гостиница, отель, карантин, турист, Канарские острова, заражение, коронавирус, Тенерифе
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Источник: korrespondent.net

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