Кита, запутавшегося в браконьерских сетях, несколько часов спасали экологи. Животное серьезно пострадало.

В Калифорнийском заливе у берегов Мексики спасли горбатого кита, попавшего в сети браконьеров. Сети длиной несколько сотен метров обмотали животное и если бы не помощь сотрудников общества охраны морской фауны Sea Shepherd (Морской пастух), оно могло бы погибнуть. Об операции спасения сообщается на сайте организации.

Спасатели отметили, что у кита были серьезно повреждены хвостовой и грудной плавник. Кит не мог ни плыть, ни нырять.

Люди освобождали представителя морской фауны несколько часов.

Отмечается, что кит запутался в браконьерских сетях в особо охраняемой зоне, которая является местом обитания редкого вида - калифорнийских морских свиней или "вакита" (с испанского – "маленькая корова").

Браконьеры охотятся на этих животных из-за плавательных пузырей, за которые могут получать несколько тысяч долларов.

Cмотрите фотогалерею: У берегов Мексики спасли горбатого кита

Как сообщалось ранее, на берег Темзы в Лондоне выбросило кита.

Напомним, что кит проглотил дайвера-фотографа и выплюнул обратно в океан. Произошло это у побережья ЮАР.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet