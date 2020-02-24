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У берегов Мексики спасли горбатого кита

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Кита, запутавшегося в браконьерских сетях, несколько часов спасали экологи. Животное серьезно пострадало.
Инцидент произошел в особо охраняемой зоне
Инцидент произошел в особо охраняемой зоне
Sea Shepherd

В Калифорнийском заливе у берегов Мексики спасли горбатого кита, попавшего в сети браконьеров. Сети длиной несколько сотен метров обмотали животное и если бы не помощь сотрудников общества охраны морской фауны Sea Shepherd (Морской пастух), оно могло бы погибнуть. Об операции спасения сообщается на сайте организации.

Спасатели отметили, что у кита были серьезно повреждены хвостовой и грудной плавник. Кит не мог ни плыть, ни нырять. 

Люди освобождали представителя морской фауны несколько часов.

Отмечается, что кит запутался в браконьерских сетях в особо охраняемой зоне, которая является местом обитания редкого вида - калифорнийских морских свиней или "вакита" (с испанского – "маленькая корова").

Браконьеры охотятся на этих животных из-за плавательных пузырей, за которые могут получать несколько тысяч долларов.

Как сообщалось ранее, на берег Темзы в Лондоне выбросило кита.

Напомним, что кит проглотил дайвера-фотографа и выплюнул обратно в океан. Произошло это у побережья ЮАР.

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Теги: океан, Мексика, киты, фото, браконьеры, сети, спасение
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Источник: korrespondent.net

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