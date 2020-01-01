Коронавирус распространился на новые регионы Италии

Первые случаи заражения зафиксированы в двух регионах - Флоренция и Сицилия. Власти запретили школьные поездки по стране.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в итальянских регионах Флоренция и Сицилия, сообщает Corriere della Sera во вторник, 25 февраля.

Так, во Флоренции вирус обнаружили у 60-летнего бизнесмена, который вернулся из Сингапура и сейчас госпитализирован.

Флоренция граничит с регионом Эмилия-Романья, где уже подтверджено 18 случаев заболевания.

Также первый случай коронавируса зафиксирован в городе Палермо на Сицилии. Госпитализирована туристка из Бергамо из региона Ломбардия, где больше всего больных коронавирусом. 24 февраля поздно вечером ее госпитализировали в больницу Сервелло для проверки после выявления симптомов гриппа. Изолировали также друзей женщины и людей, с которыми она тесно контактировала. Отмечается, что это первый случай коронавируса в южной Италии.

В связи с вспышкой заболевания власти Италии приняли решение отменить до 15 марта все школьные поездки по стране.

Как сообщалось, консульство Украины в Милане останавливает работу из-за коронавируса.

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