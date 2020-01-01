Пассажира самолета замотали пленкой из-за поддельной визы

Пассажира самолета обмотали пленкой для багажа из-за поддельных документов и насильно отправили на родину.

Пассажира турецких авиалиний обмотали пленкой для защиты багажа и насильно посадили на рейс. Видеозапись очевидцев публикует Daily Mail.

Бизнесмен из Камеруна Эммануэль Фоссо Сомеон Чеджу воспользовался услугами авиакомпании Turkish Airlines. По словам мужчины, он летел в командировку в Дубай через Стамбул и решил прогуляться по городу во время восьмичасовой пересадки.

Турецкие пограничники задержали мужчину из-за поддельной визы. Также были задержаны партнеры бизнесмена.

Мужчина отметил, что всегда пользовался услугами одного визового агентства и ранее не имел проблем. Правоохранители якобы обошлись с камерунцем жестоко: его избили, заткнули ему рот салфеткой и пытались заклеить скотчем.

На кадры мужчина попал замотанный пленкой. На него накинули рубашку когда он начал просить о помощи.

Бизнесмена пытались заставить подписать непонятные ему бумаги на турецком языке и конфисковали у него 2400 долларов. Мужчину отправили на родину рейсом той же авиакомпании.

Ранее сообщалось, что во Львове в самолете избили пьяного пассажира. Также Корреспондент писал о том, что посадка самолета боком в шторм попала на видео.

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