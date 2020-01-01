Коронавирус в Иране: почти 100 заболевших, 15 умерли

Число жертв коронавируса в Иране выросло до 15, сообщил во вторник, 25 февраля, глава медицинского университета города Савэ Аббас Никравеш, пишет агентство ISNA .

"Результаты анализов показывают, что у двух умерших пациентов за последние дни в районе Савэ был коронавирсус", - сказал он, уточнив, что речь идет о двух женщинах в возрасте 82 и 78 лет.

По данным Минздрава страны, в целом число инфицированных достигло 95, зафиксировано 15 летальных исходов.

Стоит отметить, что в Иране заявили о первых случаях заражения коронавирусом только 19 февраля.

Тем временем телеканал Haberturk сообщает, что самолет компании Turkish airlines из Тегерана экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на наличие у одного из пассажиров коронавируса.

Отмечается, что рейс ТК879 находится в аэропорту Эсенбога, введены карантинные меры. На борту находятся 132 человека, врачи измеряют температуру пассажиров и другие показатели состояния их здоровья.

Как сообщалось, МИД не рекомендует украинцам посещать Иран из-за вспышки коронавируса, а также Италию и Китай.