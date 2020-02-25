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В сети смеются над "оригинальной" защитой итальянки от коронавируса

Комментариев: 2
Старушка из Италии во время проезда в общественном транспорте надела на голову пакет.
В сети смеются над "оригинальной" защитой итальянки от коронавируса
Facebook/Беппо дель Оссо

Жительница Италии воспользовалась нестандартным способом "защиты" от коронавируса и рассмешила сеть. Снимок появился на Facebook-странице местного Беппо дель Оссо, сообщает УНИАН.

На снимке видно, что старушка, находящаяся в общественном транспорте, надела себе на голову прозрачный полиэтиленовый пакет.

Фото: Facebook/Беппо дель Оссо

Снимок быстро распространился в сети и стал вирусным. Пользователи шутят, что
данный метод защиты от коронавируса "самый надежный" из всех известных. Фото также назвали "символом параноидального настроения относительно коронавируса".

Накануне сообщалось, что паника итальянцев привела к тому, что в магазинах Милана опустели полки из-за коронавируса. Также Корреспондент сообщал, что коронавирус распространился на новые регионы Италии.

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Теги: Италия, фото, прикол, паника, защита, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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futbolprognoz    25.02.2020, 15:15
Оценка:  0
futbolprognoz
кстати, отличная идея, если не хочешь платить за проезд. У человека с пакетом на голове кондукторы врядли спросят билет.
Стр    25.02.2020, 14:53
Оценка:  +3
Стр
это бабка клей нюхает)))
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