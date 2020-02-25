В сети смеются над "оригинальной" защитой итальянки от коронавируса

Старушка из Италии во время проезда в общественном транспорте надела на голову пакет.

Жительница Италии воспользовалась нестандартным способом "защиты" от коронавируса и рассмешила сеть. Снимок появился на Facebook-странице местного Беппо дель Оссо, сообщает УНИАН.

На снимке видно, что старушка, находящаяся в общественном транспорте, надела себе на голову прозрачный полиэтиленовый пакет.

Фото: Facebook/Беппо дель Оссо

Снимок быстро распространился в сети и стал вирусным. Пользователи шутят, что

данный метод защиты от коронавируса "самый надежный" из всех известных. Фото также назвали "символом параноидального настроения относительно коронавируса".

Накануне сообщалось, что паника итальянцев привела к тому, что в магазинах Милана опустели полки из-за коронавируса. Также Корреспондент сообщал, что коронавирус распространился на новые регионы Италии.

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