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Коронавирус обнаружили еще в двух странах Европы

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В Австрии коронавирус обнаружили у двух итальянцев, а в Хорватии у мужчины, посещавшего Италию.
География распространения коронавируса в Европе расширяется
География распространения коронавируса в Европе расширяется

Первые случаи заражения коронавирусом выявили в Хорватии и Австрии, сообщает Reuters во вторник, 25 февраля.

По словам хорватского премьер-министра Андрея Пленковича, единственный в стране заразившийся госпитализирован в больницу в Загребе. "Это молодой человек, у него умеренные симптомы. Он находится в изоляции, его состояние в настоящий момент хорошее", - заявил он, уточнив, что заболевший ездил в Милан с 19 по 21 февраля.

В то же время, в Австрии выявлены двое заразившихся. По данным службы здравоохранения провинции Тироль, это два итальянца, проживающие в регионе. Они, вероятнее всего, были инфицированы во время посещения итальянской Ломбардии.

Как известно, из-за вспышки коронавируса власти Италии ввели карантин в 12 городах страны. Чрезвычайные меры безопасности приняты в населенных пунктах провинций Ломбардия и Венето. Их жителям запрещено выезжать из городов и рекомендуется оставаться дома. Также туда невозможно попасть из других частей страны.

По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 280 человек - это самое большое количество в Европе. 

 

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Теги: вирусы, Хорватия, Австрия, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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