В Италии назвали причину быстрого распространения коронавируса

Премьер-министр Джузеппе Конте обвинил руководство одной из больниц в несоблюдении процедур.

Джузеппе Конте посетил больницу, где был подтвержден первый случай коронавируса в Италии

Неправильное управление больницей в северной Италии поспособствовало быстрому распространению коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает CNN во вторник, 25 февраля.

В частности, Конте обвинил руководство одной из больниц в несоблюдении процедур, которые предпринимаются в подобных ситуациях.

"Очевидно, что была вспышка, и она распространилась оттуда. Управление больницей было не совсем правильным в соответствии с разумными протоколами, которые рекомендуются в этих случаях, и это, безусловно, способствовало распространению", – сказал он о больнице в северной Италии, где был подтвержден первый случай коронавируса.

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились 283 человека: 212 в регионе Ломбардия, 38 – Венето, 23 – в Эмилии Романия, по 3 – в Пьемонте и Риме, 2 – в Тоскане и 1 – на Сицилии. Также семь человек скончались и один выздоровел.

Накануне сообщалось, что паника итальянцев из-за коронавируса привела к тому, что в магазинах Милана опустели полки.

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