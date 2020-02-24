Вдова Брайанта подала в суд на владельцев разбившегося вертолета

Ванесса Брайант подала иск на компанию, утверждая, что вертолет не должен был подвергаться опасности 26 января.

Вдова знаменитого игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта Ванесса подала иск против компании Island Express Helicopters, пишет TMZ.

Причина подачи иска - разрешение владельцев вертолета на полет при плохих погодных условиях, а также халатность пилота.

Напомним, что авиакатастрофа с участием Брайанта произошла утром 26 января в Калифорнии. На борту летательного аппарата также находились шесть пассажиров, включая 13-летнюю дочь спортсмена, и пилот. В авиакатастрофе никто не выжил.

Мы писали, что пост Ванессы Брайант о гибели мужа и дочери собрал 9 миллионов лайков за сутки. На сегодня публикация получила более 11,6 миллионов отметок "нравится".

Как сообщалось ранее, в Лос-Анджелесе попрощались с Коби Брайантом. Церемония прощания с легендарным баскетболистом прошла на арене Staples Center. На ней присутствовали около 30 тысяч человек.

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