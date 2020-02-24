Вдова Брайанта подала в суд на владельцев разбившегося вертолета
Вдова знаменитого игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта Ванесса подала иск против компании Island Express Helicopters, пишет TMZ.
Причина подачи иска - разрешение владельцев вертолета на полет при плохих погодных условиях, а также халатность пилота.
Напомним, что авиакатастрофа с участием Брайанта произошла утром 26 января в Калифорнии. На борту летательного аппарата также находились шесть пассажиров, включая 13-летнюю дочь спортсмена, и пилот. В авиакатастрофе никто не выжил.
Мы писали, что пост Ванессы Брайант о гибели мужа и дочери собрал 9 миллионов лайков за сутки. На сегодня публикация получила более 11,6 миллионов отметок "нравится".
Как сообщалось ранее, в Лос-Анджелесе попрощались с Коби Брайантом. Церемония прощания с легендарным баскетболистом прошла на арене Staples Center. На ней присутствовали около 30 тысяч человек.
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