Коронавирус обнаружили в Минздраве Ирана

Вспышка коронавируса в Иране менее чем за неделю добралась до Минздрава страны. Как сообщил во вторник, 25 февраля, иранский журналист Абас Аслани, вирус выявили у замминистра здравоохранения Ираджа Хариричи.

Он сопроводил сообщение видеозаписью Хариричи, который подтвердил заражение. "Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо, и, надеюсь, что вскоре продолжу вас информировать (о ситуации со здравоохранением в стране)", - сказал он, выразив уверенность в том, что коронавирус удастся победить.

Аслани отмечает, что Ирадж Хариричи в последние несколько дней проводил брифинги для журналистов по эпидемиологической ситуации в стране.

