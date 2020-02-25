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Коронавирус обнаружили в Минздраве Ирана

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Новый вирус обнаружили у замминистра здравоохранения. За неделю в Иране от заболевания умерли 15 человек.
Коронавирус обнаружили в Минздраве Ирана

Вспышка коронавируса в Иране менее чем за неделю добралась до Минздрава страны. Как сообщил во вторник, 25 февраля,  иранский журналист Абас Аслани, вирус выявили у замминистра здравоохранения Ираджа Хариричи.

Он сопроводил сообщение видеозаписью Хариричи, который подтвердил заражение. "Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо, и, надеюсь, что вскоре продолжу вас информировать (о ситуации со здравоохранением в стране)", - сказал он, выразив уверенность в том, что коронавирус удастся победить.

Аслани отмечает, что Ирадж Хариричи в последние несколько дней проводил брифинги для журналистов по эпидемиологической ситуации в стране.

В то же время, президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним, сообщает IRNA.

Рухани привел статистику, согласно которой вирус гриппа В убил в Америке 16 тысяч человек, а в Иране - 100.

"Коронавирус распространяется быстрее, но он не опаснее гриппа", - считает президент.

Тем временем, Минздрав Ирана призывает граждан не выходить из домов.

Представитель министерства Киануш Джаханпур сообщил, что за последние сутки в Иране подтверждено 34 новых случая заболевания, в том числе 16 человек в городе Кум, пишет Reuters.

"Людям будет безопаснее оставаться дома", - добавил Джаханпур.

Стоит отметить, что в Иране заявили о первых случаях заражения коронавирусом только 19 февраля. За это время зафиксировано 95 инфицированных коронавирусом, 15 человек умерли.

 

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Теги: вирусы, Иран, Минздрав, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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