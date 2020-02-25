Вспышка коронавируса в Италии набирает обороты

На Апеннинском полуострове количество жертв коронавируса выросло до 11. Тем временем, в ВОЗ похвалили итальянские власти за принятые меры. Также стали известны закрытые на карантин населенные пункты.

Количество жертв коронавируса в Италии возросло до 11

Количество жертв коронавируса в Италии по состоянию на вечер вторника, 25 февраля, составило 11 человек. В течение дня было две смерти. Общее количество зафиксированных случаев коронавируса возросло до 322, сообщает ANSA.

"В Италии 11 подтвержденных жертв коронавируса", - говорится в сообщении.

Последними четырьмя жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста, которая была накануне госпитализирована в отделение реанимации в Тревизо.

Согласно сообщению комиссара службы Гражданской защиты Анжело Боррелли, в Италии по состоянию на сейчас заражены коронавирусом 322 человека, среди которых три человека на Сицилии.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Италия приняла надлежащие меры по сдерживанию распространения нового коронавируса, сосредоточивая внимание на прекращении дальнейшей передачи от человека к человеку, сообщает Reuters.

"Меры, принятые итальянским правительством или региональными правительствами, были достаточно сильными и, скорее всего, должны помочь максимально качественно сдерживать этот вирус", - заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмаер.

Сегодня власти итальянского региона Ломбардия опубликовали список населенных пунктов, которые полностью закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса в стране.

Как сообщается, города были преобразованы так называемые "красные зоны", которые были созданы для предотвращения распространения коронавируса.

Таким образом карантин был введен в:

Кодоньо;

Кастильоне-д’Адда;

Казальпустерленго;

Фомбьо;

Малео;

Сомалья;

Бертонико;

Терранова-дей-Пассерини;

Кастельгерундо;

Сан-Фиоран.

При этом отмечается, что въезд и выезд в "красные зоны" под строжайшим запретом. Кроме того, в городах закрыли железнодорожные станции и остановки общественного транспорта.

В Италии назвали причину быстрого распространения коронавируса

Накануне сообщалось, что паника итальянцев из-за коронавируса привела к тому, что в магазинах Милана опустели полки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet