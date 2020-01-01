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В Алжире подтвердили первый случай коронавируса

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Первым больным оказался иностранец, гражданин Италии, прибывший в Алжир неделю назад.
Коронавирус распространяется по миру
Коронавирус распространяется по миру

В Алжире зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Абдеррахман Бенбузид, передает портал TSA.
 
Первым больным оказался иностранец, гражданин Италии, прибывший в страну неделю назад.
 
"Носителем вируса является выходец из Италии, прибывший в Алжир 17 февраля. Мужчина помещен на карантин. Приняты все меры для его лечения", - рассказал министр.
 
Напомним, что в Италии зафиксированы 322 случая заражения, жертвами которого стали 11 человек
 
По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77 658 человек, 2663 человека скончались.

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Теги: заболевание, Алжир, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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