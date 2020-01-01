В Алжире подтвердили первый случай коронавируса

Первым больным оказался иностранец, гражданин Италии, прибывший в Алжир неделю назад.



В Алжире зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Абдеррахман Бенбузид, передает портал

В Алжире зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Абдеррахман Бенбузид, передает портал TSA

Первым больным оказался иностранец, гражданин Италии, прибывший в страну неделю назад.



"Носителем вируса является выходец из Италии, прибывший в Алжир 17 февраля. Мужчина помещен на карантин. Приняты все меры для его лечения", - рассказал министр.



По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77 658 человек, 2663 человека скончались

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