Названа причина смерти экс-президента Египта Мубарака

СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Хосни Мубарака – это хроническая недостаточность почек.



Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался из-за хронической почечной недостаточности, сообщает

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался из-за хронической почечной недостаточности, сообщает el-Watan



Экс-президент умер в Каире 25 февраля в возрасте 91 года. В связи с его смертью в стране объявлен трехдневный траур.

Мубарак руководил Египтом 30 лет – с 1981 по 2011 год. Он подал в отставку в 2011 году на фоне массовых беспорядков, был арестован и провел в тюрьме шесть лет. После освобождения проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.



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