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Названа причина смерти экс-президента Египта Мубарака

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СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Хосни Мубарака – это хроническая недостаточность почек.
Хосни Мубарак
Хосни Мубарак
Reuters (архив)

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался из-за хронической почечной недостаточности, сообщает el-Watan.
 
Экс-президент умер в Каире 25 февраля в возрасте 91 года. В связи с его смертью в стране объявлен трехдневный траур.
 
Мубарак руководил Египтом 30 лет – с 1981 по 2011 год. Он подал в отставку в 2011 году на фоне массовых беспорядков, был арестован и провел в тюрьме шесть лет. После освобождения проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
 

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Теги: смерть, Египет, Мубарак, причина
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Источник: korrespondent.net

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