США ввели новые санкции против России

Введены санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, КНДР, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана.

США ввели санкции против ряда компаний и физлиц из России, Северной Кореи, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана, говорится в заявлении Госдепа во вторник, 25 февраля.



"Соединенные Штаты вводят санкции против 13 иностранных организаций и физлиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии", - отмечается в сообщении.



В документе не указано, какие именно российские компании или физлица, попали в этот санкционный список.



В сообщении Госдепа указывается только пять компаний и физлиц в Китае и Турции, которых включили в санкционный список за поддержку ракетной программы Ирана.



"Введение санкций против этих иностранных организаций происходит в рамках наших усилий, направленных на применение всех доступных мер, чтобы не допустить развитие Ираном его ракетного потенциала", - говорится в заявлении.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet