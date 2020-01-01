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США ввели новые санкции против России

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Введены санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, КНДР, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана.
Государственный департамент США
Государственный департамент США
АР (архив)
 
США ввели санкции против ряда компаний и физлиц из России, Северной Кореи, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана, говорится в заявлении Госдепа во вторник, 25 февраля.
 
"Соединенные Штаты вводят санкции против 13 иностранных организаций и физлиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии", - отмечается в сообщении.
 
В документе не указано, какие именно российские компании или физлица, попали в этот санкционный список.
 
В сообщении Госдепа указывается только пять компаний и физлиц в Китае и Турции, которых включили в санкционный список за поддержку ракетной программы Ирана. 
 
"Введение санкций против этих иностранных организаций происходит в рамках наших усилий, направленных на применение всех доступных мер, чтобы не допустить развитие Ираном его ракетного потенциала", - говорится в заявлении.
 

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Теги: США, Ядерная программа Ирана, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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