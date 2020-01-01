Сильное землетрясение произошло в Турции

Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,0 находился в 40 км к востоку от турецкого города Малатья.



На востоке Турции зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр в среду, 26 февраля.

Землетрясение произошло в 40 км к востоку от города Малатья. Его очаг располагался на глубине 10 км.





В Турции произошло два землетрясения Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, 23 февраля на границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 . Жертвами стихии стали не менее девяти турецких граждан, свыше 100 человек пострадали.

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