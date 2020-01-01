Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сильное землетрясение произошло в Турции

Комментариев: 0
Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,0 находился в 40 км к востоку от турецкого города Малатья.
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Getty Images

На востоке Турции зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр в среду, 26 февраля.
 
Землетрясение произошло в 40 км к востоку от города Малатья. Его очаг располагался на глубине 10 км.
 
Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В Турции произошло два землетрясения
 
Напомним, 23 февраля на границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9. Жертвами стихии стали не менее девяти турецких граждан, свыше 100 человек пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, Землетрясения, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь