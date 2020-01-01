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За пределами Китая коронавирусом заражены уже почти 2500 человек

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На сегодняшний день коронавирус за пределами Китая зафиксирован в 33 странах, умерли уже 34 человека.
Коронавирус в Венеции
Коронавирус в Венеции

Число зараженных новых коронавирусом COVID-19 за пределами Китая продолжает расти, сообщается в ежедневном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
 
На 25 февраля их число достигло 2 549. За сутки эта цифра выросла на 390 человек.
 
По последним данным, сейчас коронавирус за пределами Китая зафиксирован еще в 33 странах. Только за последние сутки к ним присоединились континентальная часть Испании, Австрия, Румыния, Швейцария и Германия.
 
Всего в странах, кроме Китая, от вируса скончались уже 34 человека, в том числе только за последние сутки – 11 человек.

Напомним, что в Италии зафиксированы 322 случая заражения, жертвами которого стали 11 человек

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77 658 человек, 2663 человека скончались.

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Теги: ВОЗ, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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