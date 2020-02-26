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Дело МН17: Нидерланды засекретят имена свидетелей

Комментариев: 1
Будут засекречены личности 13 человек, которые проходят как свидетели по делу о крушении Боинга над Донбассом в 2014 году.
На месте крушения Боинга на Донбассе
На месте крушения Боинга на Донбассе


Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности, сообщил телеканал NOS со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Отмечается, что имена и фамилии 12 свидетелей, вероятно, будут анонимными из-за "значительных рисков". Еще для одного свидетеля просьба сохранить в тайне личность пока была отклонена.

В имеющимся у канала списке свидетелей под номерами с буквой V, которые нуждаются в анонимности, прописан знак X. 

Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Также сообщалось, что у следствия есть свидетель запуска ракеты по самолету.

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Теги: Нидерланды, свидетель, Крушение Боинг 777 под Донецком, Боинг-777
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    26.02.2020, 04:42
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Знают, с кем имеют дело и чем всё это может закончиться для свидетелей. Новичок и полоний - еще в избытке у некоторых спецслужб.
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