Дело МН17: Нидерланды засекретят имена свидетелей

Будут засекречены личности 13 человек, которые проходят как свидетели по делу о крушении Боинга над Донбассом в 2014 году.



Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности, сообщил телеканал NOS со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Отмечается, что имена и фамилии 12 свидетелей, вероятно, будут анонимными из-за "значительных рисков". Еще для одного свидетеля просьба сохранить в тайне личность пока была отклонена.

В имеющимся у канала списке свидетелей под номерами с буквой V, которые нуждаются в анонимности, прописан знак X.

Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Также сообщалось, что у следствия есть свидетель запуска ракеты по самолету.

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