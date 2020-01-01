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Коронавирус: число выздоровевших превысило 28 тысяч

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По последним данным DXY.cn, в мире обнаружены 80 422 человека, которые заболели коронавирусом.
Коронавирус распространяется по миру
Коронавирус распространяется по миру

Увеличилось число людей, который смогли выздороветь после заражения коронавирусом нового типа, свидетельствуют данные сайта DXY.cn.
 
По последним данным, в мире обнаружены 80 422 человека, которые заболели вирусом. При этом число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 390 человек. Всего погибли 2 709 человек, выздоровели – 28 001.

Напомним, что в Италии зафиксированы 322 случая заражения, жертвами которого стали 11 человек

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77 658 человек, 2663 человека скончались.

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Теги: здоровье, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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