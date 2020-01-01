Коронавирус: число выздоровевших превысило 28 тысяч

По последним данным DXY.cn, в мире обнаружены 80 422 человека, которые заболели коронавирусом.



Увеличилось число людей, который смогли выздороветь после заражения коронавирусом нового типа, свидетельствуют данные сайта DXY.cn.

По последним данным, в мире обнаружены 80 422 человека, которые заболели вирусом. При этом число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 390 человек. Всего погибли 2 709 человек, выздоровели – 28 001.

Напомним, что в Италии зафиксированы 322 случая заражения, жертвами которого стали 11 человек. По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77 658 человек, 2663 человека скончались.

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