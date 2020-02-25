Американец пытался подорвать авто у здания Пентагона

19-летний житель штата Арканзас попытался взорвать чужой Land Rover на парковке у здания Пентагона.



В США 19-летний парень попытался взорвать автомобиль около здания Пентагона, сообщает The В США 19-летний парень попытался взорвать автомобиль около здания Пентагона, сообщает The Washington Post

Инцидент произошел 24 февраля. Сотрудник полиции заметил Мэттью Ричардсона из Арканзаса на северной парковке Пентагона. Молодой человек пытался с помощью прикуривателя зажечь кусок ткани, который был вставлен в бензобак Land Rover. Американец заявил, что собирается взорвать себя и автомобиль.



Машина принадлежала военнослужащему, который не был знаком с Ричардсоном.

Когда полицейский попытался задержать мужчину, тот побежал в сторону Арлингтонского кладбища. Злоумышленника поймали спустя час примерно в полутора километрах от здания Пентагона.

При обыске у Ричардсона нашли документы, согласно которым он был арестован на выходных за нападение на полицейского. 26 февраля он должен был предстать перед судом по этому делу.

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