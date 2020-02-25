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Американец пытался подорвать авто у здания Пентагона

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19-летний житель штата Арканзас попытался взорвать чужой Land Rover на парковке у здания Пентагона.
Здание Пентагона
Здание Пентагона
AP (архивное фото)

В США 19-летний парень попытался взорвать автомобиль около здания Пентагона, сообщает The Washington Post.
 
Инцидент произошел 24 февраля. Сотрудник полиции заметил Мэттью Ричардсона из Арканзаса на северной парковке Пентагона. Молодой человек пытался с помощью прикуривателя зажечь кусок ткани, который был вставлен в бензобак Land Rover. Американец заявил, что собирается взорвать себя и автомобиль. 
 
Машина принадлежала военнослужащему, который не был знаком с Ричардсоном.
 
Когда полицейский попытался задержать мужчину, тот побежал в сторону Арлингтонского кладбища. Злоумышленника поймали спустя час примерно в полутора километрах от здания Пентагона.
 
При обыске у Ричардсона нашли документы, согласно которым он был арестован на выходных за нападение на полицейского. 26 февраля он должен был предстать перед судом по этому делу.
 
Молодой человек арестован. Если суд признает его виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в конце мая 2019 года перед Белым домом в США мужчина поджег себя. А в сентябре того же года посторонний попытался проникнуть на территорию Белого дома на автомобиле

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Теги: США, Пентагон, взрыв, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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