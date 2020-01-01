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Число жертв коронавируса в Китае превысило 2700

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Подтверждены 78 064 случая заболевания. Общее количество умерших увеличилось до 2715 человек.
Короновирус продолжает убивать людей
Короновирус продолжает убивать людей

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковой части Китая достигло свыше 78 тысяч человек, более 29 тысяч выздоровели и выписались из больниц, сообщает государственный комитет по здравоохранению в среду, 26 февраля.
 
По последним данным из 31 провинции Китая, подтверждены 78 064 случая заболевания, из больниц успели выписать 29 745 человек, общее количество умерших увеличилось до 2715 человек.

За минувшие сутки в провинции Хубэй отмечен 401 новый случай инфицирования, 52 человека умерли.

Напомним, утром 25 февраля в пункте пропуска Тиса на Закарпатье начали проверять приезжих в связи с распространением коронавируса COVID-19

Кабмин в ближайшее время намерен восстановить должность главного государственного санитарного врача и возложить его функции на заместителя министра здравоохранения.

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Теги: Китай, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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