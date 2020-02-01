Подтвердился коронавирус у пациента в Бразилии

Взятый у 61-летнего пациента предварительный тест дал положительный результат на новый тип коронавируса.



Повторный анализ на коронавирус COVID-19 у пациента в Бразилии также дал положительный результат, сообщает Повторный анализ на коронавирус COVID-19 у пациента в Бразилии также дал положительный результат, сообщает Folha de San Paolo

Ранее 25 февраля Минздрав Бразилии сообщил о первом возможном случае коронавируса в стране. Предварительный тест, взятый у 61-летнего пациента, дал положительный результат, образцы биоматериала были направлены для подтверждения в профильный институт.

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