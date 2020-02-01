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Подтвердился коронавирус у пациента в Бразилии

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Взятый у 61-летнего пациента предварительный тест дал положительный результат на новый тип коронавируса.
Коронавирус распространяется по миру
Коронавирус распространяется по миру
aa.com.tr

Повторный анализ на коронавирус COVID-19 у пациента в Бразилии также дал положительный результат, сообщает Folha de San Paolo.
 
Ранее 25 февраля Минздрав Бразилии сообщил о первом возможном случае коронавируса в стране. Предварительный тест, взятый у 61-летнего пациента, дал положительный результат, образцы биоматериала были направлены для подтверждения в профильный институт.
 
По последним данным, в Китае от коронавируса умерли 2715 человек, число заболевших превысило 78 тысяч. Инфекция распространяется и в других странах. В частности, в Италии зафиксированы 322 случая заражения, жертвами коронавируса стали 11 человек

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Теги: Бразилия, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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