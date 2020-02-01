Подтвердился коронавирус у пациента в Бразилии
Взятый у 61-летнего пациента предварительный тест дал положительный результат на новый тип коронавируса.
Повторный анализ на коронавирус COVID-19 у пациента в Бразилии также дал положительный результат, сообщает Folha de San Paolo.
Ранее 25 февраля Минздрав Бразилии сообщил о первом возможном случае коронавируса в стране. Предварительный тест, взятый у 61-летнего пациента, дал положительный результат, образцы биоматериала были направлены для подтверждения в профильный институт.
По последним данным, в Китае от коронавируса умерли 2715 человек, число заболевших превысило 78 тысяч. Инфекция распространяется и в других странах. В частности, в Италии зафиксированы 322 случая заражения, жертвами коронавируса стали 11 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент