В Британии закрыли две школы после поездки школьников в Италию

Власти опасаются местной вспышки коронавируса после посещения учащимися Италии, где зафиксирована самая большая в Европе вспышка коронавируса.

Учащихся двух школ отправили на карантин cheshire-live.co.uk

В британском графстве Чешир одна школа закрылась полностью, а в другой на карантин отправили один класс из-за поездки в Италию, сообщает Cheshire Live.

Так, в городе Норвич временно закрылась школа, учащиеся которой посетили Италию. По словам директора Кренслі-скул, школа не будет работать до конца недели, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Кроме того, дирекция учебного заведения Брин Лиз Акедеми в Нантвиче приняла решение временно прекратить занятия в шестом классе, учащиеся которого вместе с учителями побывали в Италии.

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендовала школам в Чешире позаботиться, чтобы все ученики и персонал, которые посещали Италию, оставались дома.

Накануне сообщалось, что в Италии количество жертв коронавируса выросло до 11.

Напомним, паника итальянцев из-за коронавируса привела к тому, что в магазинах Милана опустели полки.

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