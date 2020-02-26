Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Британии закрыли две школы после поездки школьников в Италию

Комментариев: 1
Власти опасаются местной вспышки коронавируса после посещения учащимися Италии, где зафиксирована самая большая в Европе вспышка коронавируса.
Учащихся двух школ отправили на карантин
Учащихся двух школ отправили на карантин
cheshire-live.co.uk

В британском графстве Чешир одна школа закрылась полностью, а в другой на карантин отправили один класс из-за поездки в Италию, сообщает Cheshire Live.

Так, в городе Норвич временно закрылась школа, учащиеся которой посетили Италию. По словам директора Кренслі-скул, школа не будет работать до конца недели, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Кроме того, дирекция учебного заведения Брин Лиз Акедеми в Нантвиче приняла решение временно прекратить занятия в шестом классе, учащиеся которого вместе с учителями побывали в Италии.

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендовала школам в Чешире позаботиться, чтобы все ученики и персонал, которые посещали Италию, оставались дома.

Накануне сообщалось, что в Италии количество жертв коронавируса выросло до 11

Напомним, паника итальянцев из-за коронавируса привела к тому, что в магазинах Милана опустели полки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, школа, школьники, карантин, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Spellpusha    26.02.2020, 07:57
Оценка:  +5
Spellpusha
ну це все-таки не так страшно, як поїздки в путінське монголо-татарське іго
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь