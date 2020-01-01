В Индии число жертв беспорядков достигло 20 человек

Власти Нью-Дели рассматривают возможность введения комендантского часа и привлечения армии к патрулированию.

Пострадавший мужчина во время протестов в Нью-Дели

В столице Индии – Нью-Дели – почти в три раза возросло количество погибших и пострадавших во время массовых протестов, вызванных новым законом о гражданстве. Об этом сообщает AFP в среду, 26 февраля.

По последним данным, в ходе беспорядков в Нью-Дели погибли не менее 20 человек и еще 189 пострадали.

Власти города рассматривают возможность введения комендантского часа, а также привлечения армии к патрулированию в охваченных беспорядками районах.

Накануне сообщалось о семи погибших и 150 раненых в результате протестов в Нью-Дели. Массовые столкновения произошли из-за принятия нового закона о гражданстве, который предусматривает, что немусульманские беженцы в Индии, имеют право получить гражданство страны в упрощенном порядке.

При этом первые протесты против нового закона в Индии начались еще 12 декабря 2019 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet