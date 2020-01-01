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В Индии число жертв беспорядков достигло 20 человек

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Власти Нью-Дели рассматривают возможность введения комендантского часа и привлечения армии к патрулированию.
Пострадавший мужчина во время протестов в Нью-Дели
Пострадавший мужчина во время протестов в Нью-Дели

В столице Индии – Нью-Дели – почти в три раза возросло количество погибших и пострадавших во время массовых протестов, вызванных новым законом о гражданстве. Об этом сообщает AFP в среду, 26 февраля.

По последним данным, в ходе беспорядков в Нью-Дели погибли не менее 20 человек и еще 189 пострадали.

Власти города рассматривают возможность введения комендантского часа, а также привлечения армии к патрулированию в охваченных беспорядками районах.

Накануне сообщалось о семи погибших и 150 раненых в результате протестов в Нью-Дели. Массовые столкновения произошли из-за принятия нового закона о гражданстве, который предусматривает, что немусульманские беженцы в Индии, имеют право получить гражданство страны в упрощенном порядке.

При этом первые протесты против нового закона в Индии начались еще 12 декабря 2019 года.

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Теги: Индия, протесты, протест, акции протеста, Дели, погибли, пострадавшие, погибшие, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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