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Врач рассказал, как пытался приучить Трампа к здоровой пище и спорту

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В рацион любителя фаст-фуда Трампа удалось добавить цветную капусту и картофельное пюре, однако от спорта он отказался.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Бывший главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал The New York Times, что ему не удалось реализовать запланированные им изменения образа жизни президента Дональда Трампа, а именно изменить его диету и приучить к регулярным физическим упражнениям, сообщает в среду, 26 февраля, Голос Америки.

Как рассказал Джексон, идея с физическими упражнениями закончилась провалом. В то же время в рацион Трампа удалось добавить цветную капусту и картофельное пюре. По словам экс-врача, Трампу также ограничивали доступ к мороженому. "Но мы работали над его диетой", – говорит Джексон.

Издание напоминает, что президент США любит фаст-фуд. Он играет в гольф, но не посещает спортивный зал. Также Трамп считает, что человеческое тело имеет ограниченный ресурс, поэтому тратить его на физические упражнения нецелесообразно.

В то же время глава Белого дома вообще не употребляет алкоголь.

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Накануне Трамп рассказал, что думает о кинопродюсере Вайнштейне, которого признали виновным в изнасиловании.

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Теги: еда, Спорт, продукты, врач, фастфуд, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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