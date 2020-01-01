Врач рассказал, как пытался приучить Трампа к здоровой пище и спорту
Бывший главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал The New York Times, что ему не удалось реализовать запланированные им изменения образа жизни президента Дональда Трампа, а именно изменить его диету и приучить к регулярным физическим упражнениям, сообщает в среду, 26 февраля, Голос Америки.
Как рассказал Джексон, идея с физическими упражнениями закончилась провалом. В то же время в рацион Трампа удалось добавить цветную капусту и картофельное пюре. По словам экс-врача, Трампу также ограничивали доступ к мороженому. "Но мы работали над его диетой", – говорит Джексон.
Издание напоминает, что президент США любит фаст-фуд. Он играет в гольф, но не посещает спортивный зал. Также Трамп считает, что человеческое тело имеет ограниченный ресурс, поэтому тратить его на физические упражнения нецелесообразно.
В то же время глава Белого дома вообще не употребляет алкоголь.
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