В России вынесли приговор бывшему участнику Правого сектора

Игорь Пирожок будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права пользования интернетом.

Игорь Пирожок был задержан в Московской области РФ в апреле прошлого года Скриншот

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии бывшего участника Правого сектора Игоря Пирожка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ в среду, 26 февраля.

"Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка, 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации Правый сектор, запрещенной на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности", – говорится в сообщении.

Российский суд признал Пирожка виновным в организации и участии в деятельности экстремистской организации, а также в оправдании террористической деятельности (ч.1.1 ст.282.2, ч.2 ст.282.2, ч.2 ст.205.2 УК РФ). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права пользования интернетом и администрирования групп в течение трех лет.

Утверждается, что в ходе судебного заседания украинец якобы частично признал вину, отказавшись комментировать детали уголовного дела.

Напомним, в апреле 2019 года в ФСБ заявили о задержании "радикала из Правого сектора". Задержанный мужчина по фамилии Пирожок якобы создал отряд для ведения партизанской войны против России.

Позже в Правом секторе подтвердили, что Игорь Пирожок действительно был членом организации, но очень короткий период времени. Его выгнали в конце 2014 года.

Также СБУ задерживала Пирожка в мая 2015 года за незаконную продажу оружия и боеприпасов из зоны АТО.

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