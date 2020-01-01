В Австрии умерла туристка из Италии, подозревают коронавирус
В австрийском городе Бад-Кляйнкирххайм (федеральная земля Каринтия) скончалась туристка из Италии. Врачи подозревают, что она могла быть заражена коронавирусом, сообщает в среду, 26 февраля, пресс-служба правительства Каринтии.
Отмечается, что 56-летняя итальянка проживала в апартаментах, которые после ее смерти закрыли на карантин. У всех постояльцев берут анализы. Власти пытаются установить, с кем могла контактировать скончавшаяся женщина.
Первые два случая заражения новым коронавирусом были зафиксированы накануне в австрийской федеральной земле Тироль у двоих граждан Италии. Пара приехала из итальянской области Ломбардия. Их поместили в карантин, состояние заразившихся оценивается как стабильное.
В Минздраве Австрии сообщили, что речь о закрытии границы с Италией из-за распространения вируса пока не идет.
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Ранее сообщалось, что в Австрии коронавирус обнаружили у двух итальянцев. Они, вероятнее всего, были инфицированы во время посещения итальянской Ломбардии.
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