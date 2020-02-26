В Румынии опустошили магазины из-за коронавируса

Румыны выстроились в очередях после объявления властей о том, что запасов продуктов достаточно и не стоит впадать в панику.

Граждане Румынии начали массово опустошать полки крупных супермаркетов из-за опасений дальнейшего распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило Romania TV.

Отмечается, что румыны выстроились в очередях после объявления властей о том, что запасов продуктов достаточно и не стоит впадать в панику.

Так, министр здравоохранения Виктор Костач сообщил, что в Румынии есть карантинные центры по всей стране, в которых можно разместить 3559 человек, а в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц есть 90 мест.

Он добавил, что граждане не должны паниковать и им не нужно запасаться едой. Кроме того, он заявил, что представители крупных сетей супермаркетов в Румынии заверили, что нет никаких проблем с продовольствием.

Сразу после этого заявления в магазинах образовались огромные очереди. Массово раскупаются консервы, крупы и другие продукты длительного хранения.

Представители крупных сетей супермаркетов в Румынии подтвердили, что люди скупаются, как в праздничные дни и пообещали, что запасы скоро будут восстановлены.

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Накануне стало известно, что в Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболел 71-летний мужчина, который вернулся накануне из Италии. Его поместили в одну из инфекционных больниц Бухареста.

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