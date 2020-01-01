В Китае новорожденная выздоровела от коронавируса без лекарств

Девочка родилась с коронавирусом, однако на 17 день жизни результаты ее анализа уже были негативными, при том, что лекарств ей не давали.

В Ухане новорожденная девочка по имени Сяо Сяо самостоятельно выздоровела от коронавируса за 17 дней. Об этом сообщает издание The Mirror.

Отмечается что один из родителей ребенка был заражен штаммом нового смертельного коронавируса COVID-19.

Ребенок с рождения боролся с респираторной инфекцией и незначительным осложнением на сердце. Поскольку ее симптомы не были тяжелыми, врачи решили не давать ей лекарство.

"У нее не было очевидных затруднений дыхания, она не кашляла, у нее не было высокой температуры. Мы лечили ее только от ее миокардиального состояния", - сказал врач Цзэн Линкун.

В возрасте 17 дней анализы Сяо Сяо на коронавирус показали негативный результат. Девочка выздоровела самостоятельно.

Напомним, на данный момент число выздоровевших от коронавируса превысило 28 тысяч человек. В то время, как погибли 2 709 человек.

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77 658 человек, 2663 человека скончались.

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