Коронавирус: мир обогнал Китай по новым заражениям

Количество заражений коронавирусом в Китае снижается, а в мире - растет. Вего зафиксировано около 81 тысяч случаев.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире впервые превысило исуточный показатель в Китае. Об этом сообщил в среду, 26 февраля, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет Интерфакс.

По данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных выросло на 411 человек, а за границами КНР - на 427.

Всего в мире число заразившихся коронавирусом превысило 81 тысячу человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысяч случаев.

В Украине случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. У половины граждан, находящихся в обсервации в Новых Санжарах вирус не выявили.

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