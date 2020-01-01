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Коронавирус: мир обогнал Китай по новым заражениям

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Количество заражений коронавирусом в Китае снижается, а в мире - растет. Вего зафиксировано около 81 тысяч случаев.
Коронавирус: мир обогнал Китай по новым заражениям

Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире впервые превысило исуточный показатель в Китае. Об этом сообщил в среду, 26 февраля, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет Интерфакс.

По данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных выросло на 411 человек, а за границами КНР - на 427.

Всего в мире число заразившихся коронавирусом превысило 81 тысячу человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысяч случаев.

В Украине случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. У половины граждан, находящихся в обсервации в Новых Санжарах вирус не выявили.

 

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Теги: вирусы, Китай, ВОЗ, мир, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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