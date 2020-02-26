В России заявили о задержании четырех "украинских наркоторговцев"

Посольство Украины в России проверяет информацию о задержании украинцев. Официальных сообщений от властей РФ пока не было.

В России правоохранители ликвидировали крупную нарколабораторию во Владимирской области и изъяли почти тонну наркотиков. Среди задержанных якобы четыре украинца, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу МВД РФ Владимира Колокольцева в среду, 26 февраля.

"Задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся их (наркотиков – ред.) изготовлением, и шесть межрегиональных курьеров", – рассказал Колокольцев.

В МВД РФ сообщили, что задержанные с начала 2018 года по сентябрь 2019 года якобы синтезировали наркотики в арендованном доме во Внуковском сельском поселении Московской области. На территории одного из участков сотрудники полиции обнаружили тайник с наркотиком альфа-PVP массой 7,6 килограмма.

На след предполагаемых организаторов криминального бизнеса силовикам удалось выйти после задержания их сообщников, доставлявших запрещенный товар в города Приволжского, Сибирского и Уральского Федеральных округов. Двух украинцев российские полицейские задержали, остановив их автомобиль на Горьковском шоссе во Владимирской области.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в цокольном этаже дома в Александровском районе того же региона. В ней было изъято 368 килограммов альфа-PVP, свыше 1,8 тонны прекурсоров и задержаны еще двое граждан Украины, подозреваемых в совершении преступлений.

Позже в лесном массиве полицейскими также был найден тайник с альфа-PVP массой свыше 30 килограммов, а в соседнем гараже еще 197 канистр объемом 40 литров каждая, наполненных наркосодержащей жидкостью. По данным ведомства, общая масса сухого остатка наркотика, растворенного в канистрах, после высушивания до постоянной величины составила 578 килограммов.

Оперативно-розыскные мероприятие проводились на протяжении пяти месяцев. В итоге полиция возбудила уголовное дело по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ (ч.5 ст.228.1, ч.2 ст.228.3 УК РФ).

В свою очередь посольство Украины в РФ проверяет информацию о задержании украинцев. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

"Наше посольство в РФ пока проверяет эту информацию. Официальных сообщений от местных властей по данному инциденту наши диппредставительства в России не получали", – сказал он.

Ранее сообщалось, что во Львовской области пограничники и таможенники задержали гражданина Украины, который пытался провезти из Польши 20 кг наркотиков в колесе.

Также стало известно, что в Ровно правоохранители поймали 32-летнюю учительницу на продаже метамфетамина. Было зафиксировано, как женщина продала шесть доз наркотиков в центре города.

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