Коронавирус добрался до Балкан

Инфицирование коронавирусом выявили у женщины в Северной Македонии приехавшей из Италии.

Первый случай коронавируса подтвердили на Балканском полуострове - в Северной Македонии. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил министр здравоохранения страны Венков Филипче, передает Reuters.

"Тест пациента показал положительный результат. Это первая пациентка в Северной Македонии, тест которой на этот патоген оказался положительным", - сказал он.

По его словам, женщина, заразившаяся вирусом, обратилась за медицинской помощью в среду. Недавно она приехала из Италии в Северную Македонию на минивэне. Другие пассажиры автомобиля также проверяются на коронавирус. Гражданство заболевшей не уточняется.

В то же время, в Литве объявлена чрезвычайная ситуация общегосударственного масштаба в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Этот статус, как отмечают в правительстве страны, позволяет эффективнее координировать превентивные меры, организовывать более действенную работу ответственных инстанций, использовать упрощенные процедуры для получения средств государственного медицинского резерва. Около 800 человек, побывавших в Китае или в регионах Италии, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, находятся в Литве на контроле медиков. По прибытии в Литву они проходят в аэропортах первичную проверку состояния здоровья, их опрашивают, просят оставить контактные данные и инструктируют о дальнейших действиях. Отметим, по данным ВОЗ, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом превысило соответствующий показатель в Китае. Всего в мире число заразившихся коронавирусом превысило 81 тысячу человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысяч случаев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet