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В Италии уже 400 человек заразились коронавирусом

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В Италии сообщили о 400 инфицированных коронавирусом. Число скончавшихся пациентов - 12 человек.
Больше всего пострадала область Ломбардия
Больше всего пострадала область Ломбардия

В Италии количество случаев заражения коронавирусом, по состоянию на вечер 26 февраля, возросло до 400 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает CNN.

Также сообщается о 12 летальных случаях вследствие коронавируса.

Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).

Ранее сообщалось, что случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Пакистане и Грузии

Отметим, по данным ВОЗ, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом превысило соответствующий показатель в Китае.

 

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Теги: вирусы, Италия, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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