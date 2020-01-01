В Норвегии подтвердили первый случай COVID-19

В настоящее время зараженный находится на домашнем карантине. Симптомов заболевания у него уже нет.

Норвежский Институт национального здоровья официально подтвердил первый случай заражения новым коронавирусом в стране. Об этом в среду, 26 февраля, сообщило агентство Reuters.

Как уточнили в ведомстве, заразившийся сдал анализы сразу после возвращения из Китая и с того времени находится на домашнем карантине.

На данный момент он здоров и симптомов заболевания у него больше нет. Пол и возраст заразившегося не назвали.

Местные власти уверены, что распространение нового коронавируса в королевстве маловероятно.

Ранее около 100 человек в Норвегии прошли тест на COVID-19, все результаты анализов были отрицательными.

Напомним, на данный момент за пределами Китая коронавирус зафиксирован в 37 странах. По данным ВОЗ, заражены 2918 человек, 43 скончались.