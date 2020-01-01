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В Норвегии подтвердили первый случай COVID-19

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В настоящее время зараженный находится на домашнем карантине. Симптомов заболевания у него уже нет.
Представители Института национального здоровья Норвегии Гейр Букхольм и Лине Вольд
Представители Института национального здоровья Норвегии Гейр Букхольм и Лине Вольд

Норвежский Институт национального здоровья официально подтвердил первый случай заражения новым коронавирусом в стране. Об этом в среду, 26 февраля, сообщило агентство Reuters.

Как уточнили в ведомстве, заразившийся сдал анализы сразу после возвращения из Китая и с того времени находится на домашнем карантине.
 
На данный момент он здоров и симптомов заболевания у него больше нет. Пол и возраст заразившегося не назвали.
 
Местные власти уверены, что распространение нового коронавируса в королевстве маловероятно.
 
Ранее около 100 человек в Норвегии прошли тест на COVID-19, все результаты анализов были отрицательными.
 
Напомним, на данный момент за пределами Китая коронавирус зафиксирован в 37 странах. По данным ВОЗ, заражены 2918 человек, 43 скончались.
 
В Китае подтверждены более 78 тысяч случаев заражения и 2715 летальных исходов.
 
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Теги: Норвегия, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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