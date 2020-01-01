Принц Гарри публично отказался от титула

На конференции по экотуризму в Шотландии внук Елизаветы II попросил обращаться к нему просто по имени.

Принц Гарри на публичном мероприятии в Эдинбурге попросил обращаться к нему просто по имени без упоминания королевского титула. Об этом 26 февраля сообщила газета The Sun

Пока принц Гарри исполняет обязанности старшего члена королевской семьи и в этом качестве должен присутствовать на нескольких мероприятиях.

На конференции в Эдинбурге, которая была посвящена экотуризму, принц выступил с речью.

Перед этим ведущая форума предупредила публику, что герцог Сассекский "ясно дал понять, что к нему нужно обращаться просто Гарри".

"Он пояснил, что обращаться к нему стоит просто Гарри. Поэтому, дамы и господа, окажите большой и теплый шотландский прием Гарри!" - приводит издание слова журналистки.

Отмечается, что Гарри прилетел в Шотландию без своей супруги Меган Маркл и их сына Арчи. Напомним, 8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга сообщили в Instagram о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и начать жить поочередно в Канаде и Великобритании.

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