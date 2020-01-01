В Европе усиливают меры по сдерживанию COVID-19

В европейских странах растет число случаев заражения коронавирусом. Власти активизируют меры по борьбе с распространением заболевания.

Европарламент и Еврокомиссия распространили рекомендации касательно двухнедельного карантина для сотрудников, которые ездят в районы Италии, где наблюдается вспышка коронавируса. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает агентство Интерфакс.

Во Франции правительство призвало всех граждан, которые недавно вернулись из Италии, не посещать места скопления людей и не отправлять детей в школы. С таким же обращением к гражданам обратились власти Великобритании.

В Австрии, Венгрии, Люксембурге и Испании жителей попросили отложить свои поездки на Апеннины.

В Румынии на карантин отправлены около десяти человек, недавно посещавших итальянские регионы, в которых зафиксировано быстрое распространение коронавируса.

Болгарский авиаперевозчик BulgariaAir, в свою очередь, отменил все перелеты между Софией и Миланом до 27 марта.

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Норвегии. В Грузии двоих людей госпитализировали с подозрением на COVID-19.

Три отеля – в Австрии, Франции и на Канарских островах – оказались в карантине после того, как среди их гостей были выявлены случаи заражения.

Первое заболевание коронавирусом подтвердили в Южной Америке, у 61-летнего жителя Бразилии, который вернулся из Италии.

Напомним, наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса сложилась в Италии, где к настоящему времени число заразившихся возросло до 400 человек и еще 12 человек скончались.

Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться в декабре 2019 года из Уханя – административного центра китайской провинции Хубэй.

С этого времени в Китае зарегистрировали более 78 тысяч случаев заражения COVID-19, число жертв превысило 2,7 тысячи человек.

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