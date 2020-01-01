Американский лидер рассказал о пяти жертвах инцидента на предприятии Molson Coors и нескольких раненых.

Президент США Дональд Трамп назвал "ужасной" стрельбу в Милуоки и заявил, что пять человек погибли и ряд получили ранения.Об этом он рассказал на брифинге 27 февраля.

"Ранее сегодня жестокий убийца открыл огонь на заводе пивоваренной компании MolsonCoors. Он лишил жизни пять человек. Несколько человек были ранены, некоторые получили тяжелые ранения", - отметил американский лидер во время выступления в Белом доме. Он выразил соболезнования близким погибших и раненых. "Это ужасно, просто ужасно", - добавил президент.

По данным СМИ, стрельбу открыл один из бывших сотрудников MolsonCoors. Мужчина был уволен ранее в этот же день. Он вышел из здания, а потом вернулся с оружием.

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