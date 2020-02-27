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У украинки в Италии выявили коронавирус - СМИ

Комментариев: 7
Девушка почувствовала себя плохо, находясь на отдыхе. Всех, кто с ней контактировал, поместили на карантин.
В Италии диагностировали Covid-19 у 26-летней украинки
В Италии диагностировали Covid-19 у 26-летней украинки
EPA/UPG
В итальянской Кампании у 26-летней украинки подтвердили заражение новым коронавирусом. Об этом 26 февраля сообщило издание Fanpage.

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Отмечается, что девушка из Кремоны приехала в отпуск в провинцию Салерно и несколько дней чувствовала себя плохо. Она отправилась в больницу Сан-Лука-ди-Валло-делла-Лукания, где ей провели анализ на COVID-19, который дал положительный результат.

Подчеркивается, что наличие коронавируса также должно быть подтверждено Римским институтом Спалланзани.
 
Всех, кто контактировал с девушкой, прежде всего членов ее семьи, которые сопровождали ее в больницу, поместили на карантин.

Читай также: Вернувшуюся из Италии украинку госпитализировали

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Италии выросло до 400 человек. Больше всего инфекция затронула области Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).

Напомним, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек, которые вернулись из Италии.

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Теги: Италия, украинка, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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alex-zol    27.02.2020, 10:14
Оценка:  -25
alex-zol
западенцы, встречайте жопомойку, с гимном))))))))))))))))
Vixerunt    27.02.2020, 12:51
Оценка:  +23
Vixerunt
завидно что Украинцы ездят в ЕС, а ватники под рязанью пьяные валяются или в мацкву все свалили.
yuliya    27.02.2020, 13:11
Оценка:  -22
yuliya
хоть бы ради интереса забил статистику гугл и глянул сколько русских и сколько украинцев ездят в ЕС . Тогда бы ты увидел, что безвиз не сильно помог. А еще посмотри сколько русских отдыхает в элитных отелях Турции(тоже интересная статистика)
navigator2    27.02.2020, 14:00
Оценка:  +20
navigator2
yulia а чого Ви ка-цапи ой пробачте руцкіє, їздите в ненависну Європу???
Це не скрепно!
yuliya    27.02.2020, 13:12
Оценка:  -20
yuliya
alex-zol, сейчас молебен начнут устраивать что бы к ним не привезли и окопы рыть )))
БийКацапів    27.02.2020, 04:01
Оценка:  -5
БийКацапів
Надо её завезтина Донецк
futbolprognoz    27.02.2020, 08:32
Оценка:  +1
futbolprognoz
лучше сразу у кремль
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