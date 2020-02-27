У украинки в Италии выявили коронавирус - СМИ

Отмечается, что девушка из Кремоны приехала в отпуск в провинцию Салерно и несколько дней чувствовала себя плохо. Она отправилась в больницу Сан-Лука-ди-Валло-делла-Лукания, где ей провели анализ на COVID-19, который дал положительный результат.

Подчеркивается, что наличие коронавируса также должно быть подтверждено Римским институтом Спалланзани.

Всех, кто контактировал с девушкой, прежде всего членов ее семьи, которые сопровождали ее в больницу, поместили на карантин.

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Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Италии выросло до 400 человек. Больше всего инфекция затронула области Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).