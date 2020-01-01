Бездомная кошка едва не сорвала концерт в Стамбуле

Во время выступления симфонического оркестра, животное не уходило со сцены и внимательно слушало музыкантов.

Накануне выступления симфонического оркестра в Стамбуле на сцене театра внезапно появилась бездомная кошка. Видео инцидента появилось в You Tube-канале Euronews.

Кошка не просто ходила по сцене, а подходила к музыкантам разных групп, желая, чтоб те ее погладили. В какой-то момент животное попытались схватить, но оно не далось в руки.

Затем кошка запрыгнула на место дирижера.

Зрители встречали каждое действие животного смехом и аплодисментами. При этом концерт кошка не испортила – успокоившись, она села на краю сцены и слушала классическую музыку.

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