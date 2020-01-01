Бездомная кошка едва не сорвала концерт в Стамбуле
Накануне выступления симфонического оркестра в Стамбуле на сцене театра внезапно появилась бездомная кошка. Видео инцидента появилось в You Tube-канале Euronews.
Кошка не просто ходила по сцене, а подходила к музыкантам разных групп, желая, чтоб те ее погладили. В какой-то момент животное попытались схватить, но оно не далось в руки.
Затем кошка запрыгнула на место дирижера.
Зрители встречали каждое действие животного смехом и аплодисментами. При этом концерт кошка не испортила – успокоившись, она села на краю сцены и слушала классическую музыку.
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