США никогда не признают Крым российским - Помпео

В США подчеркнули, что санкции против России будут сохраняться до освобождени полуострова и выполнения Москвой обязательств в рамках Минских соглашений.

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что США считают Крым – частью Украины и никогда не признают его российским. С таким заявлением он выступил в среду, 26 февраля, в шестую годовщину аннексии Крыма, сообщает Государственный департамент США.

"Соединенные Штаты подтверждают: Крым – это Украина. Как подчеркнуто в нашей Крымской декларации в июле 2018 года, США никогда не признают претензий РФ на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - отметил Помпео.

Он подчеркнул, что оккупация Крыма и усиление милитаризации полуострова "являются угрозой для общей безопасности", а притеснения оккупационными властями прав и свобод жителей Крыма недопустимы.

"Россия бросила в заключение более 80 человек из Крыма, в том числе представителей крымскотатарской общины. Некоторые из них подверглись пыткам за мирное противостояние оккупации", - констатировал госсекретарь.

Помпео напомнил о том, что крымские татары продолжают подвергаться преследованиям и неоправданным набегам на свои дома и мечети. Оккупационная власть запугивает их, ограничивает проведение культурных мероприятий и криминализирует Меджлис. Кроме того, Россия принудительно мобилизовала почти 20 тыс. крымчан, нарушая международное право.

"США призывают Россию освободить всех украинцев, которых она неправомерно заключила за мирное инакомыслие, а также прекратить нарушения фундаментальных свобод в Крыму", - подчеркнул глава Госдепа.

Он добавил, что в течение шести лет Россия пытается ложью и дезинформацией легитимизировать аннексию - однако эти усилия обречены на провал.

"Мир никогда не забудет российского вторжения в Украину, которое продолжается. США осуждают незаконные действия России в Крыму, ее агрессию против Украины на Донбассе, и будут сохранять в силе санкции против РФ", - подчеркнул государственный секретарь США. Он добавил, что Санкции будут сохраняться пока Россия не вернет Крым под контроль Украины и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений.

Накануне сообщалось, что Зеленский ввел день сопротивления оккупации Крыма 26 февраля.

Позже появилась реакция России на решение Киева по Крыму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet