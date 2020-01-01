Трамп назначил Пенса "главным по коронавирусу"

Американский президент заявил, что США полностью готовы противостоять дальнейшему распространению болезни.

Президент США Дональд Трамп назначил вице-президента Майкла Пенса ответственным за усилия правительства в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает в четверг, 27 февраля, Укринформ.

"Майкл Пенс будет работать с профессионалами, врачами и всеми, кто окажется привлеченным к этому", - подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что США полностью готовы противостоять дальнейшему распространению болезни: "Благодаря тому, что мы сделали, риск для американского народа остается очень низким".

В то же время Трамп не стал возражать против инициативы сенаторов-демократов, которые предложили выделить $8,5 млрд на экстренное финансирование мер по борьбе с коронавирусом.

"Мы будем расходовать все средства, которые будут выделяться. Но надеюсь, нам не придется тратить столько, потому что мы действительно считаем, что сделали замечательную работу и свели опасность к минимуму", - подчеркнул Трамп.

Напомним, во вторник Белый дом выступил с запросом к Конгрессу о выделении дополнительных $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом. Демократы в Сенате раскритиковали его за то, что запрос предусматривал привлечение средств из других фондов, в том числе по финансированию борьбы с вирусом Эбола.

А уже в среду лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер предложил выделить на противодействие коронавирусу $8,5 млрд по иной схеме привлечения бюджетных средств.

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