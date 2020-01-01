В Австралии нашли загадочное существо-"убийцу собак"

Непознанное странное существо, вынесенное на берег, нашел и сфотографировал местный житель.

В Австралии местный житель нашел на пляже странное существо, которое окрестили "убийцей собак". Об этом сообщает Daily Mail.

Местный житель нашел существо на пляже Лейтон вблизи австралийского города Перт. Морской житель напоминал желто-черную бесформенную массу. Мужчина снял существо и опубликовал его фото в сети.

Пользователи отметили, что это существо является "убийцей собак". К комментариям присоединился профессор из департамента биологических наук университета Маккуори Кулум Браун. Специалист отметил, что на снимке запечатлена аплизия, которую еще называют морским зайцем.

Эти брюхоногие моллюски в защитных целях используют чернила, содержащие токсины. Они могут вызвать мышечные спазмы, тремор, тошноту или даже приступ и смерть у собаки, если она съест моллюска. Биолог посоветовал хозяевам питомцев, столкнувшимся с морским зайцем - показать животное ветеринару.

Накануне в США рыбачка поймала жуткое ядовитое существо. Также Корреспондент писал о том, что в Шотландии на берег выбросило скелет "лох-несского чудовища".

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