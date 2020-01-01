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Турист провел в открытом море трое суток

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Мужчина путешествовал на яхте, но из-за сильного ветра сломался мотор судна. Он трое суток был в открытом море, пока его не спасли.
У мужчины оставалось еды и воды на три дня
У мужчины оставалось еды и воды на три дня
Daily Mail

Турист из Великобритании у таиландского острова Пхукет провел трое суток в открытом море после поломки своей парусной яхты. У судна отказал двигатель, пишет Daily Mail.

Терпящую бедствие яхту с человеком на борту обнаружил экипаж судна морского снабжения, капитан которого и передал на берег информацию.

На борту яхты с неисправным мотором, который отказал из-за сильного ветра, находился 70-летний турист из Великобритании Майкл Тернер.

Он рассказал спасателям,  что у него запасов провизии оставалось еще на три дня.

Ранее сообщалось, что известный актер Леонардо Ди Каприо спас мужчину, пробывшего 11 часов в море.

Также мы писали, что в Красном море с борта яхты эвакуировали украинку. Она страдала от сильной боли в правой части живота.
 

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Теги: Таиланд, море, ветер, турист, Спасательная служба, яхта, поломка, Мотор
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Источник: korrespondent.net

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