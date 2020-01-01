Турист провел в открытом море трое суток
Турист из Великобритании у таиландского острова Пхукет провел трое суток в открытом море после поломки своей парусной яхты. У судна отказал двигатель, пишет Daily Mail.
Терпящую бедствие яхту с человеком на борту обнаружил экипаж судна морского снабжения, капитан которого и передал на берег информацию.
На борту яхты с неисправным мотором, который отказал из-за сильного ветра, находился 70-летний турист из Великобритании Майкл Тернер.
Он рассказал спасателям, что у него запасов провизии оставалось еще на три дня.
Cмотрите фотогалерею: Турист провел в открытом море трое суток
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